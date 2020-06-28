Москвичей предупредили о грозе

В Москве ожидаются кратковременные дожди, гроза, сообщают синоптики.

Днем в городе будет от 26 до 28 градусов тепла, ночью похолодает до 12 градусов. Ветер северный, 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье дневная температура будет колебаться от 23 до 28 градусов тепла, ночная – от 10 до 15.