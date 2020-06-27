Лидер «Российского союза сельской молодежи» убедилась в надежности онлайн-голосования

Процедура дистанционного голосования занимает совсем мало времени и исключает возможность отдать свой голос дважды, сказала газете ВЗГЛЯД лидер «Российского союза сельской молодежи» Юлия Оглоблина. Она намеренно решила не ходить участок, а проголосовать в режиме онлайн, чтобы узнать, как работает эта процедура.

«Я опробовала способ дистанционного голосования. Мне, как лидеру молодежной организации, хотелось самой посмотреть, как можно проголосовать не на участке. Понравилось, что все происходит быстро», – рассказала член Центрального штаба ОНФ, председатель Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» Юлия Оглоблина.

Оглоблина проверила надежность голосования и с этой целью открыла прежнюю страницу, чтобы снова попробовать заполнить бюллетень. «Второй раз мой голос уже не приняли», – подчеркнула собеседник.

Лидер «Российского союза сельской молодежи» считает, что голосование очень важно, потому что поправки принимаются на десятилетия вперед. «Проголосовав за поправки, я стала увереннее за будущее своей семьи, моих детей, потому что в Конституции прописываются социальные гарантии. Создание условий для всестороннего развития детей дают мне такую уверенность», – подчеркнула Оглоблина.

Она добавила, что в новой редакции Основного закона дети названы приоритетом государственной политики. «Очень здорово, что в целом прописана задача государства создавать условия для семей, воспитания детей, а также, чтобы в последующем дети заботились о своих родителях, о старшем поколении. В нынешней редакции Конституции нет упоминания об этом. Обновляя Конституцию, мы меняем отношение государства к семьям», – подытожила Оглоблина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в соответствии с пакетом поправок, в статью 67.1 добавляется формулировка о том, что дети – важнейший приоритет государственной политики России. Кроме того, в поправке к ст. 72 говорится, что в ведении государства находится защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье. Также государство берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.

О том, что возможность «двойного» голосования по поправкам в Конституцию исключена, ранее говорил председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов. По его словам, система дистанционного электронного голосования имеет страховочный механизм, а попытка проголосовать повторно является злоупотреблением права, за это предусмотрена административная ответственность, в случае многократного злоупотребления – уголовная.

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