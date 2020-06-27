Депутат рассказал о преимуществах онлайн-голосования по поправкам к Конституции

Онлайн-голосование – это удобно и достаточно просто, с развитием информационных технологий все больше людей предпочитает голосовать не на избирательных участках, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Денис Москвин.

«Поправки в Конституцию РФ прошли все необходимые согласования в региональных парламентах, Госдуме и Совете Федерации. Осталось самое главное – это решение, которое должны принять граждане нашей страны в ходе всенародного голосования», – считает член думского комитета по промышленности, экономической политике, и инновационному развитию и предпринимательству Денис Москвин.

Депутат напомнил, что в Москве и Нижегородской области люди смогут отдать свой голос «за» или «против» с использованием самых современных технологий. «Онлайн голосование – это удобно, технологично, и достаточно просто. Например, на электронное голосование зарегистрировалось почти 140 тыс. нижегородцев, из них уже проголосовало более 52 тысяч», – подчеркнул собеседник.

Политик добавил, что по результатам проводившегося в столице эксперимента, прошедшего в единый день голосования в сентябре прошлого года, можно сделать вывод, что данный способ волеизъявления крайне востребован. «Абсолютное большинство «электронных избирателей» остались довольны – они смогли отдать свой голос в несколько кликов, не выходя из дома. Кроме того, онлайн-голосование – это возможность привлечь новые, доселе не слишком социально активные группы граждан на избирательные участки. С развитием информационных технологий многие предпочитают не тратить время на поход на избирательные участки», – пояснил депутат.

По словам Москвина, сегодня онлайн – естественная среда обитания. «А технология блокчейн, применяющаяся при волеизъявлении, гарантирует абсолютную защиту процедуры. Я убежден, что с течением времени, развитием цифровых платформ, различные инструменты электронной демократии будут все чаще использоваться как механизм прямого действия. Это будущее, оно наступает. Однако сейчас стоит еще раз заметить, что электронное голосование, лишь добавляет возможность выбрать форму волеизъявления, ни в коем случае не лишая гражданина права проголосовать очно, на ближайшем избирательном участке», – уверен депутат.

В свою очередь проректор НИУ ВШЭ, член Общественной палаты Москвы Лилия Овчарова отметила, что «общественный контроль над ходом принятия социально значимых решений – неотъемлемый принцип демократического общества. «А общероссийское голосование по правкам к Конституции, несомненно, социально значимое событие. Общественная палата Москвы включилась в процесс общественного контроля не только на участках для голосования, но и электронного голосования, что очень важно, поскольку мы ожидаем активную включенность москвичей в эту новую технологию голосования. Особенно важна возможность дистанционного голосования в условиях пандемии», – сказала Овчарова газете ВЗГЛЯД.

На этой неделе в России началось голосование по поправкам к Конституции. Оно завершится 1 июля. В этот же день будут подведены его итоги.

Общая явка на электронное голосование по поправкам составляет 70%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием. Всего на электронное голосование были зарегистрированы почти 1,2 млн человек.

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