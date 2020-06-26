Иностранных экспертов заинтересовал механизм дистанционного голосования в Нижнем Новгороде

Иностранных экспертов в первую очередь интересовало интернет-голосование – безопасность персональных данных, обеспечение тайны голосования, защита от создания фейковых бюллетеней, сообщила газета ВЗГЛЯД зампред нижегородского избиркома Анна Красильникова. Так она прокомментировала визит в регион международных экспертов, следящих за всероссийским голосованием.

«Мы рассказали, как у нас проводится голосование, о предпринятых мерах для обеспечения на избирательных участках санитарной безопасности», – сообщила зампредседателя избирательной комиссии Нижегородской области Анна Красильникова.

Главный интерес у гостей, отмечает Красильникова, вызвало голосование через интернет. Иностранные эксперты, по ее словам, одобрили идею внедрения технологий дистанционного голосования. Однако их волновали вопросы безопасности персональных данных, обеспечение тайны голосования, а также защита от создания фейковых бюллетеней. «Мы разъяснили, почему электронное голосование считается абсолютно безопасной технологией, защищенной со всех сторон. Обмануть эту систему, провести фейковое голосование возможности нет», – рассказала зампред избирательной комиссии.

Зарубежным специалистам продемонстрировали и традиционные инбирательные участки. Ранее эксперты посетили их в Москве, поэтому их интересовало, есть ли заметные отличия в технологическом оснащении участков в провинции. Однако гостям разъяснили: голосование проводится по всей стране по единым нормативам.

«Гости отправились на избирательный участок, чтобы непосредственно ознакомиться с самой процедурой, посмотреть, как голосуют люди, как защищен и чем оборудован участок. На завтра у них запланировала встреча с членами областной Общественной палаты. Там же они смогут осмотреть информационный центр, в который стекаются обращения по поводу голосования. Далее у них запланировано посещение еще нескольких избирательных участков в разных уголках города. Так что у экспертов – очень насыщенная программа», – отметила Красильникова.

Напомним, в пятницу в Нижний Новгород прибыла группа международных экспертов, которые намерены ознакомиться с организацией общероссийского голосования в регионе. Они уже провели встречу в избирательной комиссии области. Нижний Новгород стал вторым городом после Москвы, где помимо традиционного голосования можно отдать свой голос дистанционно.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в России с 25 июня по 1 июля. Причем 1 июля будет выходным днем. Участковые комиссии будут работать без выходных с 8.00 до 20.00, 30 июня – с 8.00 до 16.00. Жители труднодоступных районов, по закону, могли принять участие в голосовании досрочно – в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня. Итоги голосования будут подводить после окончания голосования 1 июля.

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