Диетолог назвала самые опасные в жару напитки

Некоторые напитки в жару не только не утоляют жажду, но еще и вредят организму, обезвоживая его, сообщила в четверг диетолог Елена Соломатина.

В список самых опасных напитков входят чай, кофе, энергетики и другие содержащие кофеин напитки, так как от обезвоживания организм теряет важные вещества, витамины и минералы, передает «Вечерняя Москва».

«Если вы не можете отказать себе в чашке любимого кофе, сопровождайте каждый его прием двумя стаканами питьевой воды», – приводятся слова Соломатиной.

Также отмечается, что лимонад и газировка, как правило, повышают уровень сахара в крови, а это может привести к нежелательным последствиям для людей с заболеваниями сосудов, вплоть до потери сознания.

Кроме того, любителям пива тоже придется отказаться от напитка – у него высокий гликемический индекс, к тому же это алкоголь. Врач подчеркнула, что такое сочетание в жару может нанести организму непоправимый удар.

Диетолог добавила, что в жару стоит пить несладкий квас, айран, кефир и чайный гриб. А лучше всего есть свежие овощи и фрукты и пить чистую столовую воду.

Ранее врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова сообщила, что в условиях жаркой погоды употребление мороженого и холодных напитков может спровоцировать ЛОР-болезни, так как организм тратит энергию на согревание воды в желудочно-кишечном тракте. При этом, ни мороженое, ни охлажденные напитки не утоляют жажду, а, наоборот, ухудшают состояние организма.