Ученые раскрыли тайну темной стороны Луны

Международная группа исследователей нашла объяснение различия обратной стороны Луны от ее видимой с Земли части. Ученые предположили, что асимметрия Луны связана с распределением на ней радиоактивных элементов.

Ранее, после получения первых снимков темных пятен на Луне, видимых невооруженным глазом, считалось, что это следы высохших морей и океанов. Такими же следами покрыта и обратная сторона спутника. Используя телескопы, ученые смогли выяснить более столетия назад, что на самом деле это были не моря, а скорее, кратеры или вулканические объекты, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Eurekalert.

Долгое время ученые не могли объяснить причины неоднородности поверхности Луны. Группа астрономов из Токийского технологического института, университетов Флориды, Нью-Мехико и космического центра НАСА имени Линдона Джонсона выдвинули новое объяснение, предположив, что темнота этих пятен связана с их геологическим составом.

Новая порода была названа KREEP – сокращение от общего состава, в который входят калий, редкоземельные элементы (РЗЭ, которые включают церий, диспрозий, эрбий, европий) и фосфор.

Исследователи проанализировали результаты наблюдений, лабораторных экспериментов и компьютерного моделирования и пришли к выводу, что тепло от радиоактивного распада этих элементов позволило расплавить твердые породы, из-за чего на поверхности Луны появились кратеры.

Элементы распределялись неравномерно по поверхности спутника. На светлой стороне Луны, как считают ученые, породы оказались обогащены радиоактивным ураном, калием и торием, поэтому на ней и образовалось больше кратеров.

Ранее заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков заявил , что люди не смогут жить на Луне и Марсе из-за высокой радиации и галактического излучения.