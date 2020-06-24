В РПЦ отреагировали на акцию с плакатом Гитлера и Библией в Москве

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе осудил акцию в центре Москвы, участники которой положили Библию на полотно с изображением Адольфа Гитлера.

Акцию устроил бывший мэр Архангельска (занимал этот пост с 2005 по 2008 год), художник Александр Донской. Он развернул полотно с Гитлером и предложил всем желающим разрисовать или повредить плакат. Однако кто-то из участников положил на полотно Библию. Затем изображение Гитлера забросали яйцами, раскрасили из баллончиков, на полотно ставили мягкие игрушки и стеклянные бутылки.

Кипшидзе в комментарии радиостанции «Говорит Москва» назвал подобное обращение с Библией недопустимым.

«Я считаю, что использование в шоу священных предметов, каковым является Библия, совершенно недопустимо и составляет основание для проверки подобного рода действия с точки зрения нарушения закона», – заявил он.

22 Июн 2020 в 10:41 PDT

«Если это действо предполагало недопустимое обращение с Библией, то обращение Церкви для проверки этого случая с точки зрения закона не требуется», – добавил он.