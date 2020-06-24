В правительстве ответили на вопрос о восстановлении международного авиасообщения

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что международное сообщение в России будет восстановлено, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

«Обстановка будет позволять – будем открывать (авиасообщение)», – сказал вице-премьерЮ не назвав конкретных сроков, передает ТАСС.

Россия закрыла международное авиасообщение 27 марта на фоне пандемии коронавируса. Сейчас выполняются только вывозные, грузовые и почтовые рейсы. Между тем, во вторник Турция предложила России восстановить авиасообщение с 15 июля, ожидается ответ Москвы, передает RT.

Ряд популярных у россиян туристических направлений снимают ограничения, вызванные коронавирусом – хотя и не до конца. И хотя МИД по-прежнему не рекомендует выезжать за границу, а авиаперелеты весьма ограничены, многие уже сейчас хотели бы, как это было прежде, провести отпуск за рубежом.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли ожидать, что возможность отдыхать за границей вернется к нам уже этим летом.