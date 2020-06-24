Украина и Италия вышли из российского проекта по изучению Вселенной

Киев и Рим отказались от участия в создании астрофизической космической обсерватории «Гамма-400», предназначенной для наблюдения источников гамма-излучения во Вселенной, сообщил научный руководитель проекта, главный научный сотрудник Физического института РАН Аркадий Гальпер.

«У нас в какой-то момент произошел разрыв отношений с нашими итальянскими коллегами. Не получилось чисто административно. У них не было финансовых ограничений», – сказал Гальпер, передает РИА «Новости».

По его словам, итальянцы должны были сделать для обсерватории «Гамма-400» часть прибора, которая измеряла угол прилета гамма-частицы.

«Итальянцы делали ту работу, которую мы не могли сделать. А сейчас мы просто пошли по другому пути, все пересчитали, и эту часть будут делать в России. И физический результат она дает не хуже, чем у итальянцев», – пояснил ученый.

Кроме того, рассказал Гальпер, из проекта «Гамма-400» вышла Украина. «С украинцами мы просто были вынуждены прекратить работы, потому что их ученым как бы в вежливой форме их руководство рекомендовало не принимать участие», – отметил он.

Ученый напомнил, что Украина должна была изготовить детекторы – прозрачные кристаллы, проходя через которые гамма-частица теряет энергию, и ее можно измерить. Также задачей украинской стороны было сделать аппаратуру, измеряющую электромагнитную обстановку. «Аппаратуру теперь должен сделать Институт космических исследований РАН, а наши кристаллы, мы рассчитываем, что через два года, будут такими же, как планировавшиеся ранее», – сообщил ученый.

Теперь, отметил Гальпер, в проекте примет участие Белоруссия. «На уровне Академий наук был подписан акт о намерениях проводить совместную работу», – сказал Гальпер. Минск готов произвести часть наземной аппаратуры, необходимой для испытаний обсерватории.

Обсерватория «Гамма-400» предназначена для получения данных с целью определения природы «темной материи» во Вселенной, развития теории происхождения высокоэнергичных космических лучей и физики элементарных частиц, исследования космического гамма-излучения в диапазоне высоких энергий и рентгеновского излучения, регистрации заряженных частиц космических лучей, поиска и исследования гамма-всплесков. Запуск обсерватории намечается в 2030 году.

Помимо Физического института РАН и НПО Лавочкина в проекте участвуют Национальный исследовательский ядерный институт МИФИ, Институт космических исследований РАН и Федеральный научный центр – НИИ системных исследований.