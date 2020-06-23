В Британии назвали пользу статьи Путина о Второй мировой

Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне побудит людей открывать и изучать для себя факты о вкладе СССР в победу над нацизмом, считает почетный секретарь британского Общества содействия в российских и советских исследованиях и фонда «Советский мемориал» Ральф Гибсон.

«Значительное число людей во многих странах не знают даже того, какие государства были союзниками. Это доказывает, что борьба за информирование и обучение нынешнего и будущих поколений остается жизненно важной задачей, в том числе и для нашего фонда [«Советский мемориал»]. Я надеюсь, статья президента Путина поможет привлечь внимание и расширить исторические дебаты, а также побудит больше людей начать открывать для себя факты. Если больше людей узнают о вкладе Советского Союза в Победу, то это станет очень важным шагом в правильном направлении», – сказал Гибсон РИА «Новости».

Он ежегодно участвует в организации в Лондоне церемонии в память погибших во Второй мировой войне советских солдат. По словам Гибсона, обсуждение статьи российского президента в дни 79-ой годовщины вторжения гитлеровской Германии в СССР очень своевременно.

«Для нашего фонда, который отвечает за поддержку советского военного мемориала в Лондоне, крайне важно широко информировать и давать людям представление о том глобальном конфликте, который привел к гибели 27 млн военнослужащих и мирных жителей из всех регионов СССР», – добавил эксперт.

Гибсон пояснил, что лидеры стран-союзников – Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт –осознавали масштаб боевых действий между Германией и СССР и признавали «абсолютно центральную роль советской (Красной) армии в разгроме фашистского агрессора».

«Тем не менее спустя 75 лет после Победы в Европе продолжаются попытки признать страну, которая принесла величайшую жертву для разгрома фашизма, в равной степени виновной в развязывании конфликта, что и агрессора – нацистскую Германию. На мой взгляд, это отчасти связано с намерением начинать отсчет хронологии Второй мировой войны с подписания пакта Молотова-Риббентропа в августе 1939 года вместо признания того факта, что действия – или бездействие – многих стран на протяжении периода с момента окончания Первой мировой войны сыграли роль в формировании коллективной неспособности остановить фашистскую угрозу и начало очередного глобального конфликта», – заявил Гибсон.

Эксперт не исключает, что мир может никогда не узнать о существовании какие-либо секретные протоколы переговоров европейских лидеров с Гитлером. Для этого необходима прозрачность архивов всех ключевых в тот период стран.

«Фактически западноевропейские страны были готовы вести переговоры с Гитлером. Включали ли эти переговоры или соглашения секретные протоколы – я не знаю, и возможно, у нас никогда не будет однозначных ответов. Но я хотел бы сказать, что нужна большая прозрачность архивов всех ключевых стран того периода. Потому что то, что произошло потом, продолжает использоваться для воздействия на политический климат и сегодня», – уточнил Гибсон.

Он подчеркнул, что нельзя допустить переписывания истории и забыть о том, что человечество в огромном долгу перед победившими нацизм.

«Мы в долгу перед всеми, кто боролся с фашистской угрозой всему человечеству для того, чтобы подобный конфликт никогда не повторился. Попыткам игнорировать или уменьшить роль СССР в разгроме гитлеровской Германии необходимо противостоять. И существование Советского воинского мемориала в Лондоне служит постоянным напоминанием об огромной роли народов СССР в совместной с союзниками Победе. Это никогда не должно быть забыто», – заключил британский эксперт.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин опубликовал программную статью, посвященную причинам начала Второй мировой войны.

Лондон, комментируя публикацию российского лидера, заявил, что «общая история не должна использоваться в качестве политического инструмента». Британия выступила против попыток стран «переписывать» историю «в их собственных интересах».

Израильский историк Аарон Шнеер назвал статью Путина объективной и доказательной.

Главный редактор американского журнала National Interest, в котором статья Путина появилась на английском языке, заявил, что публикация вызовет новые дебаты о Второй мировой войне.

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