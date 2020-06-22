Цена барреля нефти Brent превысила 43 доллара

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года в ходе торгов на лондонской бирже выросла на 2,2% – до 43,1 доллара за баррель.

В последний раз стоимость нефти данного сорта находилась выше 43 долларов за баррель 8 июня 2020 года, передает ТАСС.

В то же время цена нефти сорта WTI выросла на 2,3% – до 40,75 доллара за баррель.

Утром понедельника Brent торговалась на уровне 42,23 доллара за баррель