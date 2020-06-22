Пригожин: Поправки к Конституции обеспечивают эволюционное развитие страны

«Я буду голосовать за поправки, поскольку выступаю за эволюционный путь развития страны, без революций и потрясений, которые – как показала история – не приносят России ничего хорошего», - заявил газете ВЗГЛЯД музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Так он прокомментировал свое решение принять участие во всероссийском голосований по изменениям в Основной закон.

«В разные времена русские земли разбазаривали, разбрасывали, как камни, а потом собирали снова. Я хочу, чтобы мы больше не бросались своими землями с такой легкостью, как это было тридцать лет назад. Обновленный Основной закон, я уверен, защитит целостность нашей территории. Вот почему я буду голосовать и, безусловно, буду голосовать «за» поправки в Конституцию», – подчеркнул известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

«Вы посмотрите: мир меняется, геополитическая обстановка становится непредсказуемой. Но кто бы ни пришел в будущем к руководству нашим государством, не должно получиться так, чтобы мы опять потеряли свои границы», – добавил Пригожин.

Другая поправка, на которую обращает особое внимание продюсер, касается защиты института брака как союза мужчины и женщины. «Я – за семейные ценности, за классические отношения между мужчиной и женщиной. Да, мы за демократию, за свободу, за новые технологии, за эволюцию страны, но с сохранением наших традиционных и семейных ценностей. Именно это, по моему мнению, и гарантирует обновленная Конституция», – отметил Пригожин.

«Собственно, я буду голосовать за поправки, поскольку выступаю за эволюционный путь развития страны, без революций и потрясений, которые – как показала история – не приносят России ничего хорошего», – резюмировал собеседник.

Напомним, что одна из поправок, предложенных в ст. 67 Конституции, гласит: «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности». Действия, которые направлены на отчуждение части территории страны и призывы к таким действиям, не допускаются, говорится в поправке.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. При этом проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. Для наблюдения за ходом голосования уже зарегистрировались свыше 300 тысяч человек.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о том, что ЦИК принял более 1,5 млн заявлений от граждан, желающих голосовать не по месту регистрации, а на более удобном для них участке для голосования в рамках механизма «Мобильный избиратель».