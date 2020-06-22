В рамках нацпроекта занялись цифровой трансформацией новосибирского здравоохранения

В Новосибирской области на основе Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) в рамках нацпроекта «Здравоохранение» проводится глобальное обновление компьютерного парка – будет закуплено 9 тыс. компьютеров.

Закупка 9 тыс. компьютеров, строительство современных сетей в медорганизациях отдаленных населенных пунктов, внедрение искусственного интеллекта в работу контакт-центра электронной регистратуры проводится в сфере здравоохранения на основе ЕГИСЗ в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщает VN.ru.

«Цифровая трансформация здравоохранения позволяет значительно повысить качество и доступность медицинских услуг, особенно для жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов области», – отметили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Одним из препятствий являлось отсутствие необходимой инфраструктуры и устаревшая компьютерная техника. Как рассказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов, в регионе будет осуществлено глобальное обновление компьютерного парка медицинских организаций.

Заключен государственный контракт на поставку почти 9 тыс. отечественных компьютеров с российским программным обеспечением. Первая партия поступит в медицинские организации уже в сентябре. Почти 5 тыс. компьютеров – это замена уже устаревшей техники, а 4 тыс. компьютеров – создание новых рабочих мест.