В рамках нацпроекта занялись цифровой трансформацией новосибирского здравоохранения

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22 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 16:26  |  vz.ru
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Когда россияне смогут отдыхать за границей

Летний отдых за границей в этом году сомнителенФото: Enrique Calvo/Reuters
Ряд популярных у россиян туристических направлений снимают ограничения, вызванные коронавирусом – хотя и не до конца. И хотя МИД по-прежнему не рекомендует выезжать за границу, а авиаперелеты весьма ограничены, многие уже сейчас хотели бы, как это было прежде, провести отпуск за рубежом. Можно ли ожидать, что эта возможность вернется к нам уже этим летом?  Подробности...
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Почему генерал Де Голль стал другом России

Де Голль создал новых французов и новую страну на месте спасенной им старойФото: PA/Reuters
Ровно 80 лет назад Франция подписала позорную капитуляцию перед нацистской Германией. К счастью для нее, нашелся человек, усилиями которого Париж не превратился в захудалую провинцию. Наследники Шарля де Голля не выучили его уроков, но у России нет претензий к генералу – он был великим человеком, политическим гением и другом нашей страны. Подробности...
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Справедлива ли критика в адрес главного военного храма России

Главный храм Вооруженных сил стал одним из наиболее запоминающихся религиозных сооружений страныФото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Владимир Путин лично посетил главный храм Вооруженных сил – сооружение, которое еще на этапе строительства вызвало бурные споры. В оформлении стен храма планировалось изображение значимых исторических событий, в том числе портретов Иосифа Сталина и первых лиц государства. При этом в самом облике церкви критики усмотрели излишний милитаризм. Что думают о храме представители Церкви и армии – и насколько его облик действительно соответствует всем православным канонам? Подробности...
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Саудовская Аравия сделала на рынке нефти большую ошибку

Саудовские бурильные установки вскоре будут вынуждены простаивать или вовсе закрыватьсяФото: Global Look Press
Ценовая война на мировом рынке нефти, в которую с таким удовольствием ввязалась Саудовская Аравия, начала приносить неожиданные для этой страны плоды. Эр-Рияд затеял ценовую войну для того, чтобы вытеснить и обанкротить конкурентов. В частности – американских сланцевиков и российских нефтяников. В итоге он вытеснил сам себя.  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Дело фарисеев – запутать народ в юридических тонкостях

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Конституция в ее российском понимании – инструмент весьма условно юридический (впрочем, как и американская). Это – политически-философско-духовная декларация на тему «кто мы и куда идем». Подробности...

Желающим получить российский трон нужно молча ждать

Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Никакие Ротшильды не будут вкладывать в Ходорковского миллиард долларов, потому что после обнуления смысл этих инвестиций существенно понизится. И ФСБ не будет бодаться с ГРУ, а вторая башня Кремля с третьей – по той же самой причине: чего бодаться-то, кресло всё равно не освободят. Подробности...
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Известность не наделяет дополнительными правами

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Наша творческая интеллигенция считает себя выше и лучше остальных не потому, что у нее много денег или власти, а потому, что она искренне полагает себя национальной честью и совестью. Именно отсюда не просто громкая, а отчаянная реакция многих на дело Ефремова. Подробности...
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      Вечером 21 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, в России и 20 зарубежных странах прошла ежегодная акция «Свеча памяти». В этом году Волонтеры Победы создали в городах-героях «огненные картины» из свечей с общим лозунгом «Помним»
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      Ливень затопил подземные переходы в Москве

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      В парке «Патриот» освятили главный храм Вооруженных сил России

      Патриарх Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России. Глава РПЦ заявил, что решил «возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма». Церемония открытия собора должна была состояться 9 мая, но ее отложили из-за пандемии коронавируса
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              В рамках нацпроекта занялись цифровой трансформацией новосибирского здравоохранения

                 22 июня 2020, 16:14
              Фото: Артем Геодакян/ТАСС
              Текст: Антон Никитин

              Версия для печати  •
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              В Новосибирской области на основе Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) в рамках нацпроекта «Здравоохранение» проводится глобальное обновление компьютерного парка – будет закуплено 9 тыс. компьютеров.

              Закупка 9 тыс. компьютеров, строительство современных сетей в медорганизациях отдаленных населенных пунктов, внедрение искусственного интеллекта в работу контакт-центра электронной регистратуры проводится в сфере здравоохранения на основе ЕГИСЗ в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщает VN.ru.

              «Цифровая трансформация здравоохранения позволяет значительно повысить качество и доступность медицинских услуг, особенно для жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов области», – отметили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

              Одним из препятствий являлось отсутствие необходимой инфраструктуры и устаревшая компьютерная техника. Как рассказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов, в регионе будет осуществлено глобальное обновление компьютерного парка медицинских организаций.

              Заключен государственный контракт на поставку почти 9 тыс. отечественных компьютеров с российским программным обеспечением. Первая партия поступит в медицинские организации уже в сентябре. Почти 5 тыс. компьютеров – это замена уже устаревшей техники, а 4 тыс. компьютеров – создание новых рабочих мест.


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