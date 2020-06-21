Лавров обсудил с главой МИД Египта конфликт Каира с Эфиопией

Министры иностранных дел России и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри провели телефонный разговор, в котором в том числе обсуждали опасения Каира из-за строительства Эфиопией ГЭС «Возрождение» на реке Голубой Нил.

«В ходе беседы, состоявшейся по инициативе египетской стороны, Шукри выразил озабоченность ситуацией, складывающейся в египетско-эфиопских отношениях в связи со строительством Аддис-Абебой ГЭС «Возрождение» на реке Голубой Нил, и сообщил об обращении Каира в Совет Безопасности ООН с просьбой рассмотреть возможность развязки», – сообщается на сайте российского МИД.

Лавров подтвердил позицию России о необходимости достижения компромисса с учетом интересов всех заинтересованных сторон.

«Этой позиции Россия будет придерживаться в случае обсуждения данного вопроса в различных многосторонних форматах, включая ООН», – говорится в сообщении.

Также они обсудили положение дел в Ливии. Подчеркнуто отсутствие военного решения и безальтернативность прекращения боевых действий и начала диалога.

«Лавров и Шукри также выразили серьезную озабоченность тупиком в палестино-израильском мирном процессе и высказались в пользу активизации под эгидой ООН усилий «квартета» международных посредников в координации с ведущими арабскими странами в интересах возобновления прямых переговоров между сторонами», – говорится в сообщении МИД.

Накануне в Эфиопии заявили, что заполнение водохранилища ГЭС «Хидасэ» («Возрождение») на Голубом Ниле начнется даже без соглашения с Египтом и Суданом.

Эфиопы строят на Голубом Ниле крупнейшую в Африке гидроэлектростанцию, по масштабам превосходящую Саяно-Шушенскую ГЭС, из-за чего прогнозируется серия катастрофических засух в Египте и Судане.