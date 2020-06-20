Назван повышающий риск смерти при коронавирусе гормон

Высокий уровень гормона кортизола, вырабатывающегося при стрессе, повышает риск смерти от коронавируса нового типа, пишут СМИ со ссылкой на публикацию ученых.

Пациенты с высоким уровнем кортизола входят в группу риска по смертности от коронавируса, это установили британские исследователи из Имперского колледжа Лондона, передает «Царьград».

По их мнению, уровень кортизола может позволить определить, какие пациенты нуждаются в интенсивной терапии больше других.

Гормон кортизол вырабатывается в ходе стресса, заболевание также может поспособствовать его выработке. Рост гормона отрицательно сказывается на функции сердца, обмене веществ и иммунной системе. Опасными считаются как низкий, так и высокий уровень кортизола.

Ранее ВОЗ заявила, что мир вступил в новый опасный этап распространения пандемии коронавируса. За последнюю неделю в мире коронавирусом нового типа были инфицированы около 1 млн человек, это максимальный прирост с начала пандемии.