Вирусолог объяснил принцип действия российской вакцины от COVID-19 в виде йогурта

Российские ученые разрабатывают уникальную вакцину от коронавируса, которая может быть выпущена в виде йогурта. Принцип действия такой вакцины объяснил российский вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

«Речь идет о том, что в кисломолочную палочку были встроены гены коронавируса, и на поверхности такой палочки есть коронавирусный антиген. Вакцина действительно совершенно необычная – таких вакцин против вирусов не применялось», – рассказал эксперт «Федеральному агентству новостей».

Вирусолог подчеркнул, что заранее давать прогнозы относительно результативности вакцины рано. Об этом можно будет говорить только после тщательных испытаний.

Ранее специалисты научного центра «Вектор» разработали вакцину против коронавируса, которую можно будет закапывать в нос. Альтштейн пояснил, от чего зависит форма выпуска препарата.

«По идее, это зависит от природы вакцины – как эта вакцина сделана. Вакцину, которая будет сделана на основе вируса гриппа (ее разрабатывают в «Векторе» – прим. ВЗГЛЯД), может быть, если этот вирус хорошо размножается, можно попытаться вводить через капли в нос. Если разработка на основе аденовируса, то здесь предпочтительнее инъекция. Какой из этих методов даст лучшие результаты, заранее сказать нельзя. Это должно быть проверено исследованиями», – объяснил вирусолог.

По его словам, противовирусных вакцин, которые вводят посредством кисломолочной бактерии, раньше не разрабатывали, по крайней мере, он сам с такими не сталкивался.

«Посмотрим, что это будет. Заявляется, что создается 47 вакцин на 14 платформах. Это, конечно, немножко похоже на сумасшедший дом. Важно, насколько эти вакцины подготовлены для испытаний на людях. Разрешение для испытаний на людях должно давать министерство здравоохранения на основе проведенных доклинических исследований. Если такие исследования проведены, министерство здравоохранения рассмотрело эти материалы и дало разрешение, то, конечно, вакцину можно испытывать», – отметил Альтштейн.

Напомним, вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин рассказал, что ученые петербургского Института экспериментальной медицины ученые разрабатывают вакцину от коронавирусной инфекции, которая может вводиться в организм в виде кисломолочного продукта. Разрабатываемый препарат относится к типу мукозальных вакцин, вводящихся в организм через рот, в виде аэрозолей или инстилляций.