Украинский футбольный клуб ушел на карантин

Украинская команда «Карпаты» ушла на карантин из-за массового обнаружения коронавируса у футболистов и персонала клуба, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

«По результатам повторного тестирования команды, обслуживающего персонала и работников клуба приходится констатировать вспышку COVID-19. Чуть менее половины тестов, доставленных в лабораторию, дали положительный результат на наличие вируса (всего тестирование прошли 65 человек). Все инфицированные ознакомлены с результатами и находятся в изоляции под контролем медиков», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Согласно медицинскому протоколу, всем представителям команды предстоит не менее двух недель находиться на карантине. Так, перенесены встречи против «Ворсклы» и «Днепра-1». Кроме того, «Карпаты» обратились к организаторам чемпионата Украины с просьбой не останавливать турнир.

Тем временем Российскому футбольному союзу разрешат возобновить матчи чемпионата России со зрителями, однако на первоначальном этапе стадионы будут заполнены только на 10%. Чемпионат возобновится 21 июня.