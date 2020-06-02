Памфилова ответила на слухи о возможности не предъявлять паспорт при голосовании по Конституции

Взгляд
2 июня, вторник  |  Последнее обновление — 14:01  |  vz.ru
Разделы

Рубль вырвался в лидеры

Возврат к 60–65 рублям за доллар эксперты считают пока маловероятнымФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Первый день лета оказался благоприятным для российской валюты. За доллар дают уже меньше 70 рублей, а в мае рубль находился в числе мировых лидеров по восстановлению. Это произошло во многом благодаря росту цен на нефть из-за сделки ОПЕК+. Сейчас картель, судя по всему, хочет продлить максимальные ограничения на добычу нефти. Но специалисты видят в этом и ряд потенциальных рисков. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Трамп бессилен перед погромщиками

Что это за президент и верховный главнокомандующий, который только в Твиттер горазд писать?Фото: Andrew Nelles/The Tennessean/Reuters
Те, кто видел в Дональде Трампе «сильного лидера» или «диктатора», должны поразиться его действиям в кризисный для Америки период. Строго говоря, он не предпринимает никаких действий и ограничивается только угрозами, пока его страну пожирает пожар массового бунта. Это говорит о том, что президент США пустой болтун? Или у него все-таки есть хитрый план, которому он следует?  Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Россия не копирует французский «Мистраль»

Предположительный облик перспективного российского вертолетоносца (УДК)Фото: кадр канала Звезда
«Русские украли и клонировали «Мистраль». Столь радикальная оценка распространяется в эти дни в американском (и не только) военно-экспертном сообществе – там полагают, что проект нового российского вертолетоносца является фактически копией французского проекта. Откуда возникло подобное утверждение и можно ли ему верить? Подробности...
Перейти а раздел…

Две проблемы США, которые привели страну к погромам

Американским либералам и демократам не нравятся жестокость американской полицииФото: Zuma/ТАСС
Самой популярной точкой зрения о причинах масштабных беспорядков в США является версия о протестах негритянского населения против дискриминации. Но почему американские полицейские столь агрессивны, особенно против черных, и регулярно стреляют на поражение? И почему чернокожие до сих пор ощущают себя в США людьми второго сорта? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Американский пожар тушить бесполезно

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Это не революция, это просто бунт. А бунт не опасен. Любой бунт обречен на поражение. Потому что у бунта нет никакой стратегии. У бунта нет лидеров, нет платформы, нет версии будущего. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Государство не должно финансировать обезлюживание страны

Сергей Худиев, публицист, богослов
С точки зрения идеологии сокращения населения планеты, быть многодетной матерью – позорно и отвратительно, семья есть очаг невыносимого патриархального угнетения, а вот быть гомосексуалистом – хорошо и правильно. Но если кто-то на планете слишком бурно размножается, то уж точно не русские. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Пришло время понять, как дальше жить

Владимир Можегов, публицист
Цивилизация Ковчега, противостоящая «цивилизации потопа», Греты Тунберг и семидесяти грядущих полов – так это видится на метафорическом уровне, каждому доступном и внятном. И Россия, кажется, готова уже этот выбор сделать. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
    Перейти а раздел…

    Бунт в США загнал Трампа в бункер

    Как протесты в США превратились в погромы

    США ввели санкции против Китая

      Перейти а раздел…

      Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику

      В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
      Подробности...

      Протестующие в США громят улицы и полицейские участки

      В Миннеаполисе четвертый день продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В городе введен режим чрезвычайного положения и направлено свыше 500 бойцов Национальной гвардии США. Массовые акции протеста проходят также в других городах Америки
      Подробности...

      В России отметили день пограничника

      28 мая исполнилось 102 года со дня основания в России пограничных войск. По этому случаю во многих городах страны бывшие военнослужащие устроили празднества. Не помешали даже введенные в стране санитарные меры
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

          Перейти а раздел…
          В ситуации масштабных акций протеста в США кого вы поддерживаете в большей степени?
          • Протестующих

          • Власти США

          Вы проверите своего домашнего питомца на COVID после сообщений о заражении коронавирусом московской кошки?
          • Да

          • Нет

          • Уже проверил

          • У меня нет домашних животных

          Как вы планируете провести летний отдых в этом году?
          • Дома

          • На даче

          • Путешествуя по России

          • За границей, если будет такая возможность

          • Не планирую отдыхать этим летом

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Эксперт объяснил спор Британии, Канады и США из-за России и G7
              Песков сказал, обсуждали ли Путин и Трамп беспорядки в СШАВласти назвали сроки массовой вакцинации от коронавирусаПохмелкин предложил отказаться от кода регионов в российских автономерахУкраина перестала пугать мир «войной» с Россией
              Мужчина бросил банку газировки в американское посольство в МосквеРаспространившую фейк о «вывозе тел из обсервации» москвичку отдали под судВ госрезерве Украины 2,7 тыс. вагонов зерна «съели мыши»Украинский военный задержан в Крыму за нарушение госграницы
              Эксперт объяснил отказ ряда штатов исполнять указания Трампа об усмирении протестующихВ России могут перестать устанавливать мусоропровод в многоквартирных домахИз-за обрушения моста железнодорожное сообщение с Мурманском может остановиться на полгода«Южмаш» пожаловался на убытки из-за потери контрактов с Россией

              Главная тема


              Две проблемы США, которые привели страну к погромам

              серьезная проблема


              Сенатор: Американская исключительность и суперменство закончились

              «беречь друг друга и семью»


              Овечкин обратился к жителям США из-за беспорядков

              угроза из космоса


              К Земле приближается потенциально опасный астероид

              Видео

              Протесты в америке


              Погром стал выходом США из карантина

              бывший ссср


              Почему таджики и киргизы отвергли мирный план России

              саммит G7


              Трамп зовет Россию в антикитайскую коалицию

              строительство газопровода


              «Северный поток – 2» поссорил Трампа с Меркель

              Системный расизм


              Дмитрий Дробницкий: Массовый расовый бунт в США – это уже маленькая гражданская война

              Вторая Гражданская


              Тимур Шерзад: Что дал Гитлеру «миллион» русских коллаборационистов

              поправки к конституции


              Владимир Можегов: Пришло время понять, как дальше жить

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              В ситуации масштабных акций протеста в США кого вы поддерживаете в большей степени?

              Памфилова ответила на слухи о возможности не предъявлять паспорт при голосовании по Конституции

              2 июня 2020, 13:30

              Текст: Алина Назарова

              Версия для печати

              Председатель ЦИК Элла Памфилова опровергла сообщения о том, что при голосовании по поправкам в Конституцию можно не предъявлять паспорт, и рассказала, как будет проходить голосование на дому.

              Памфилова заверила, что в ходе голосования все необходимые требования будут выполнены. «Наш принцип – максимальная бесконтактность. Мы разводим все потоки. Человек заходит, ему не надо отдавать паспорт члену участковой комиссии. Он на расстоянии двух метров может показать паспорт, наблюдатели тоже могут увидеть. Маску может приспустить. То есть полная идентификация будет обязательна и безусловна», – заявила Памфилова, слова которой приводит Первый канал.

              Она также напомнила, что бесконтактное голосование на дому – это голосование потенциальных избирателей, которые по тем или иным причинам не могут выйти из дома.

              «Во-первых, не надо писать никаких заявлений, мы исходим из принципа бесконтактности. Обычный обзвон, люди, которые считают для себя важным проголосовать, но проголосовать на дому, дают знать таким образом комиссии. Комиссия договаривается, когда человеку удобнее, чтобы к нему пришли на протяжении всех этих дней. И в это время вот по договоренности обязательно приходит комиссия вместе с наблюдателями, если вдруг кто-то из прессы выскажет такое пожелание, и если участник голосования не будет возражать, то возможно и присутствие прессы. Мы это предусматриваем», – сказала Памфилова , передает РИА «Новости».

              Она уточнила, что член комиссии в халате дезинфицирует ручку двери, звонок, ставит близко к двери ящик для голосования, на ручку двери вешает пакет, в котором будут бюллетень, квиток с паспортными данными, где избиратель должен расписаться, маска, перчатки, антисептическая салфетка и буклет с разъяснениями.

              «Когда члены комиссии позвонили (в звонок), отошли на расстояние два метра, человек открывает дверь, не выходит, с порога на расстоянии двух метров показывает паспорт... забирает пакетик и уходит к себе… Открывает пакет, надевает маску, перчатки, обрабатывает руки дезинфицирующим средством… голосует, как он считает важным, расписывается в этом заявлении, в этом квиточке, не снимая маску и перчатки, открывает дверь… опускает бюллетень в ящик для голосования, сбоку на ящике для голосования открытый карман, куда он кладет этот квиточек с росписью, что он его получил», – пояснила Памфилова.

              Ранее в Роспотребнадзоре также сообщили, что гражданам в ходе голосования по поправкам в Конституцию рекомендуется кратковременно снимать маски при предъявлении документов, удостоверяющих личность.

              В понедельник президент Владимир Путин объявил, что голосование по Конституции состоится 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля. В ЦИК заверили в безопасности процедуры голосования: ожидается, что погодные и эпидемиологические условия в это время будут наиболее подходящими, а месяц до голосования поможет россиянам точнее определиться с выбором.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............