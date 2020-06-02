В госрезерве Украины 2,7 тыс. вагонов зерна «съели мыши»

В государственном агентстве резерва Украины в ходе аудита обнаружена недостача зерна на сумму более 29,7 млн долларов, сообщил советник министра внутренних дел Михаил Апостол.

«Почти 2,7 тыс. вагонов зерна, которое должно бы находиться на хранении в Госрезерве, «съели мыши». Сумма убытков - более 800 млн гривен (более 29,7 млн долларов). Этот недостаток, по словам бывшего руководителя Госрезерва Ярослава Погорелого, обнаружили в ходе аудита», – написал Апостол в Facebook.

Также отмечается, что в филиале агентства в Чорткове в Тернопольской области на складах зафиксирована недостача зерна, которое бы поместилось в более 150 вагонов-зерновозов.

Ранее СБУ сообщила, что блокировала коррупционную деятельность руководителя одного из управлений Госрезерва, чиновник подозревается в организации незаконной деятельности на почти 4 млн долларов. По версии следствия, он организовал механизм незаконного завладения и продажи имущества госрезерва, в частности продовольственных товаров.