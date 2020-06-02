Резкий скачок новых случаев заражения коронавирусом зафиксирован в Токио

Резкий скачок числа новых случаев заражения коронавирусом зафиксирован в японской столице, где неделю назад отменили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за пандемии, сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что за минувшие сутки здесь было выявлено более 30 новых случаев заражения. Такой резкий прирост числа новых инфицированных последний раз отмечался в японской столице 19 дней назад – 14 марта, передает ТАСС.

В то же время город Китакюсю на юго-западе Японии продолжает оставаться главным очагом распространения коронавируса в Японии. За последние сутки там было выявлено 16 новых случаев инфицирования, за последние 10 дней коронавирусом заразились 113 человек.

Городские власти на прошлой неделе заявили о второй волне коронавируса и попросили жителей проявить самодисциплину и по возможности не покидать свои дома. Несмотря на рост числа инфицированных, правительство Японии заявляет, что серьезных оснований вводить локальный режим ЧС в префектуре Фукуока, где расположен Китакюсю, пока нет.

Тем временем минздрав Японии объявил, что власти одобрили использование нового типа тестов на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), которые диагностируют слюну.

По мнению японских специалистов, такой вид ПЦР-тестов безопасней, проведение их проще, нежели тех, где в качестве основного материала для диагностики является мазок из носо- и ротоглотки. В Японии уверены, что новые ПЦР-тесты менее опасны с точки зрения заражения медицинских работников. Они будут доступны в ряде больниц и специальных диагностических центрах по всей стране.

Напомним, 25 мая власти Японии приняли решение отменить действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране, объявленного из-за угрозы распространения коронавируса.

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