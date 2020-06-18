В Финском заливе впервые за 85 лет появились дельфины

Группу из шести дельфинов заметили в Финском заливе примерно в 65 километрах от Петербурга, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.

«И еще о дельфинах в Финском заливе. Оказывается, 14 июня этого года группу из шести животных видели с пляжа поселка Приветненское на расстоянии от 100 до 300 метров от берега, практически на границе города Санкт-Петербург. Сначала дельфинов увидели дети, но никто им не поверил, ну а потом уже и взрослые убедились», – говорится в сообщении зоозащитников в соцсети «Вконтакте».

В фонде предположили, что эту же группу афалин несколько дней назад сфотографировали около финской Ловиссы.

При этом в прошлом году группу дельфинов видели в Выборгском заливе в российской части Финского залива, в ста километрах от Санкт-Петербурга.

Отмечается, что дельфинов в Финском заливе не видели с 1935 года. В сообщении фонда говорится, что именно 14 июня 1935 года один беломордый дельфин погиб близ поселка Репино (тогдашней Куоккала).

Ранее международный экологический фонд «Чистые моря» подвел итоги первой за последние 40 лет авиаэкспедиции по обследованию акватории Черного моря. В ходе экспедиции было отмечено сокращение численности дельфинов и увеличение количества мусора в море.