Собянин: Рекомендации Роспотребназдора по коронавирусу соблюдают 96% москвичей

Строго соблюдают рекомендации Роспотребнадзора по коронавирусу около 96% москвичей, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

Он также отметил, что специалисты наблюдают положительную динамику в борьбе с коронавирусной инфекцией в Москве.

«За последнюю неделю ситуация [с коронавирусом] улучшилась где-то на 25-30% по всем основным показателям. Это касается и вновь выявленных [случаев], и госпитализаций, и заболевания пневмонией. По всем показателям без исключения Москва, несмотря на открытия и снятия ограничений, движется в положительную сторону», – передает слова мэра ТАСС.

По словам Собянина, в Москве снимаются ограничения на работу многофункциональных центров, можно будет посетить их без предварительной записи.

«Можно записаться заранее [на прием в МФЦ], но мы это ограничение снимаем. (…) Большое количество людей имели задолженности, неполученные документы и так далее, у них скопилось огромное количество невостребованных услуг, неоказанных услуг. И они, конечно, одновременно могли прийти в МФЦ. Поэтому мы делали предварительную запись. Сегодня такая волна прошла, сегодня можно спокойно в порядке очередности прийти», – пояснил градоначальник.

В понедельник Собянин сообщил, что российская столица готова к новому этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса: с 16 июня открылись летние веранды кафе и ресторанов.

При этом глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что полный отказ от ограничений из-за коронавируса возможен в феврале 2021 года.