На Украине родители назвали ребенка Зеленским

В закарпатском городе Ужгород новорожденному ребенку дали имя Зеленский, сообщила пресс-служба юго-западного межрегионального управления министерства юстиции.

«Некоторые родители предпочитали редко употребляемые имена. Среди мальчиков – Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Вогнедар, Зеленский. Среди девочек – Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория», – говорится в сообщении управления в Facebook.

Наиболее распространенными именами в городе стали мужские имена: Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав. Девочек чаще всего называют: Анна, София, Полина, Юлия, Ева, Николь.

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