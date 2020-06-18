Прирост новых случаев коронавируса в России остался на минимуме в 1,4%

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7790, прирост второй день не превышает минимум в 1,4%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Суточный рост в Москве также не превысил минимума в 0,5% – в столице выявлено 1040 случаев за сутки, передает ТАСС.

Тем временем коэффициент распространения коронавируса в России опустился в четверг до 0,91, а в Москве снизился до отметки в 0,8. За сутки показатели опустились на 0,04 и 0,11 соответственно. Также второй день подряд во всех десяти регионах с наибольшим количеством заболевших коэффициент, отражающий скорость распространения заболевания, держится ниже единицы.

Число вылечившихся за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 9621, а общее количество выздоровевших достигло 313 тыс. 963 – это 56% от общего количества заразившихся коронавирусом в России.

За минувшие сутки в России выявлено 7790 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 561 тыс. случаев заболевания.