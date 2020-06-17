Патрушев заявил о возрождении «пещерного национализма» на Западе

На Западе происходит процесс уничтожения среднего класса, что приводит к обострению миграционной ситуации и возрождает «пещерный национализм», заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

«Идет стремительное уничтожение среднего класса, который как раз и являлся консервативным большинством, обеспечивавшим сохранение традиционных ценностей», – написал Патрушев в своей статье в «Российской газете».

По его мнению, катализатором этого процесса стала геополитическая катастрофа, связанная с распадом СССР. «Ликвидация главного идеологического оппонента полностью развязала руки западной неолиберальной элите. Необходимость решения той идеологической задачи, которая ранее была возложена на средний класс, отпала, поскольку с переменами в нашей стране потеряла смысл какая-либо демонстрация «преимуществ» западного образа жизни», – добавил автор.

При этом уничтожение среднего класса стимулировало «возрождение пещерного национализма». Патрушев отметил, что в США фактически поощряется возрождение такого национализма, подобное происходит и в Европе, в том числе на Украине.

По мнению Патрушева, эффектно звучащие официальные положения об универсальных ценностях являются «лишь декларацией», так как с момента принятия этих норм на Западе стремительно происходил процесс перехода к «неолиберальной модели развития».

«На Западе умышленно размывались такие базовые понятия, как семья, мать и отец, мужчина и женщина. Искусственно насаждаемые взамен нормы типа «родитель 1» и «родитель 2» сформировали в силу их противоестественности с чисто биологической точки зрения основы для цивилизационного конфликта в самом западноевропейском обществе», – отметил автор.

Он подчеркнул, что такие нормы противоречат «фундаментальной сути христианства, ислама, иудаизма и других религий и являются для них просто враждебными».

Секретарь Совбеза добавил, что неолиберализм насаждает «индивидуализм, эгоизм, культ наслаждения, безудержного потребления и абсолютизирует свободу любого самовыражения».

Патрушев напомнил, что на Западе не все поддерживают подобные изменения, и в пример привел акции протеста во Франции в 2013 году, проводившиеся против легализации однополых браков.

Основные ценности, как идеальные цели и качества общества, совпадают у большинства народов, отметил Патрушев.

«Несвойственные нашему российскому обществу и доминирующие в зарубежной культуре ценности мы, как правило, обозначаем понятием «западные ценности». Кроме того, многим представителям старшего и среднего поколения знакомо понятие, которое широко использовалось в годы так называемой перестройки и в период формирования новой России, – «общечеловеческие ценности», – напомнил он.

Он пояснил, что в период после развала СССР реализация концепции общечеловеческих ценностей делала ближе и понятнее всему миру российское общество, но и позволяла пропагандировать социальные и моральные установки, не всегда совпадающие с традиционными отечественными ценностями.

«Нельзя не отметить, что некоторые европейские ценности, например, восьмичасовой рабочий день, равенство между женщинами и мужчинами, избирательное право для женщин, появились только благодаря событиям 1917 года в России. При этом равенство в избирательных правах, например во Франции, женщины получили лишь в 1944 году, в Швейцарии – в 1971 году, а в Португалии – только в 1974 году», – подчеркнул Патрушев.

По мнению автора, система европейских ценностей на Западе сменилась идеологией, которая направлена на уничтожение базовых основ культурного и политического суверенитета.

«Вся прежняя конструкция традиционных западных ценностей подверглась столь глубоким изменениям, что набор ее нынешних «универсальных» норм фактически не имеет ничего общего с прежней, более привычной для нас системой ценностей европейской цивилизации. Речь идет уже не о подмене одних ценностей другими. Следует говорить о возникновении новой идеологической системы, которая направлена в конечном счете на уничтожение любых традиционных религиозных и духовно-нравственных ценностей как базовой основы культурного и политического суверенитета стран и народов», – пояснил секретарь Совбеза.

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