Песков рассказал о дезинфекционных туннелях в Кремле и Ново-Огарево

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что для обеспечения безопасности здоровья главы государства Владимира Путина в Кремле и его резиденции в Ново-Огарево были установлены несколько дезинфекционных туннелей.

Песков заявил, комментируя соответствующие публикации СМИ, что «это действительно так», подобные средства дезинфекции «установлены и в Кремле, в Кремле их даже две штуки установлено, и в резиденции в Ново-Огареве», передает ТАСС.

Он пояснил, что подмосковная резиденция российского лидера в последние месяцы стала «основной рабочей базой президента»: «Он оттуда ездит в Кремль и возвращается обратно, там проводит много мероприятий, туда к Путину приезжают на встречи люди по работе».

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что решение установить такие туннели «связано с эпидемиологической обстановкой».

«Они были установлены в самый разгар эпидемии. Вы знаете, что сейчас тоже продолжается определенный режим ограничений, хотя в большой степени многие из них уже сняты. Но все-таки остается режим ношения масок и перчаток», – сказал он.

Песков указал, что «там, где это касается главы государства, дополнительные меры предосторожности вполне оправданы и объяснимы».

Ранее правительство Пензенской области сообщило, что дезинфекционный туннель, произведенный пензенской компанией «Моторные технологии», перепрофилировавшей производство на фоне коронавируса, поставлен в резиденцию президента России в Ново-Огареве.

Дезинфекция осуществляется распылением антисептика. Специальные коллекторы обеспечивают равномерную подачу средства на проходящего по туннелю. Активируется система автоматически при помощи датчика движения.

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