В бундестаге упрекнули США в «дешевом шантаже»

США шантажируют Германию своими военными, как в дешевых американских фильмах, заявил депутат бундестага ФРГ, официальный представитель фракции «Левые» по Восточной Европе Александер Ной.

«Как это принято в плохих американских фильмах категории Б, эти угрозы (о частичном выводе войск США) нашпигованы извращенными аргументами и ложью, потому что в действительности нет ничего, что могло бы разумно оправдать это», – передает его слова РИА «Новости».

Ной добавил, что Берлин больше не может делать вид, что не слышит этих угроз и шантажа. По его словам, это не в интересах Германии, которую США при вооруженном конфликте сделают полем ядерном битвы, не задумываясь, сказал Ной.

Он заявил, что упреки Вашингтона о слишком малом выделении средств Германией в оборонный бюджет несправедливы.

«К сожалению, Германия годами увеличивает свои военные расходы в соответствии с требованиями НАТО, на данный момент они составляют более 51 млрд евро. В партии и фракции «Левые» считают неоспоримым, что объявление о хотя бы частичном выводе американских войск должно приветствоваться. Это хорошая новость, и американцы также должны забрать домой свои атомные бомбы из Германии с авиабазы Бюхель. Все командные пункты США, такие как USAREUR (Висбаден), EUCOM и AFRICOM (Штутгарт), а также военно-воздушная база и командный пункт управления БПЛА в Рамштайне, казармы США, бюро американских спецслужб и тому подобное в Германии должны быть закрыты», – считает Ной.

Он заявил, что Германии следует освободиться от США в области политики безопасности, отказавшись от мировых «политических и военных авантюр», которые Ной считает «неоколониальными войнами».

«Берлин должен выйти из военных структур НАТО, расторгнуть соглашения о размещении войск и все связанные с ними контракты. Всеобщее разоружение, прекращение германского экспорта вооружений, вывод бундесвера из всех «иностранных миссий» являются запросом дня», – добавил он.

Ранее немецкий посол в США Эмили Хабер, отвечая на угрозы США вывести войска, заявила, что американские военные в ФРГ защищают не Германию, а трансатлантическую безопасность. Перед этим президент Дональд Трамп заявил, что США намерены сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США сократить контингент в Германии.