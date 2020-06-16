Стартовал новый образовательный проект конкурса «Большая перемена»

Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» запустил новый образовательный проект, направленный на проведение обучающих занятий для участников конкурса в доступной и интересной форме. Образовательные программы помогут школьникам сформировать полезные навыки для успешной учебы и лучше подготовиться к основным этапам конкурса.

«Образовательный проект конкурса «Большая перемена» не похож на традиционные образовательные курсы в привычном понимании. Основные форматы программ – это образовательные марафоны, проектные школы по направлениям конкурса, а также мотивационные курсы, которые формируют у подростка интерес к знаниям и саморазвитию», – говорится в релизе организаторов, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Экспертами проекта выступят признанные профессионалы в науке и технологиях, образовании, искусстве и психологии.

«Девиз проекта – «Следуй за белым кроликом». Игровой персонаж введен в курс как символ любознательности и готовности к встрече с новым и неизвестным, стремительного движения вперед», – отметили организаторы.

Координатор проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова сообщила, что образовательный трек даст возможность участникам расширить свои знания, получить полезную информацию по выбранному направлению конкурса, а также развить soft-kills.

«Образовательные программы «Большой перемены» призваны продемонстрировать современным подросткам, что образование может быть нескучным, отличаться от привычных школьных уроков и мотивировать к получению знаний и навыков, необходимых в современном мире», – отметила Наталия Мандрова.

По ее словам, программы базируются на популярных у подростков информационных технологиях, и формируют «моду» на образование и саморазвитие. Кроме этого, программы «Большой перемены» будут давать учителям и педагогам дополнительного образования необходимые методические руководства для применения в своих школах.

Первый курс проекта – «Бери максимум!» – пройдет в формате образовательного марафона и будет включать набор коротких обучающих видео, лонгридов и ежедневных заданий-челленджей. Курс-марафон поддерживается чат-ботом в группе «Большая перемена» социальной сети ВКонтакте, который будет информировать участников о новых заданиях и сопровождать их в течение курса. Марафон дает возможность старшекласснику освоить важные для будущей учебы в вузе навыки – самоорганизации и самоконтроля, систематизации и запоминания большого объема информации, помогает развить внимательность к деталям, освоить навыки рационального чтения и ведения конспектов.

Хедлайнерами курса выступят Народный артист России, актер и режиссер, художественный руководители театра Олега Табакова Владимир Машков, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, а также хирург-онколог, доктор медицинских наук, профессор Алла Карташева.

Конкурс «Большая перемена» – это возможности для образования, развития и коммуникации всех учеников 8-10 классов. Регистрация участников открыта на сайте БольшаяПеремена.онлайн до 23 июня. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Главным критерием конкурсного отбора будет не оценка успеваемости, а наличие навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире.