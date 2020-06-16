В Госдуме и Общественной палате оценили идею отработать самоизоляцию в новогодние праздники

Сокращение зимних каникул в 2021 году на четыре дня не покроет убытков почти трехмесячного режима самоизоляции, из-за которого часть россиян не могла выйти на работу, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году, чтобы частично компенсировать нерабочие дни текущего года из-за коронавируса. По данной задумке россияне смогут отдохнуть лишь с 1 по 3 января.

«Я не думаю, что здесь много плюсов. Дело в том, что это традиции, которых всегда придерживалась наша страна. То есть удлиненные новогодние праздники, которые переходят в Рождество, стали временем для семьи. Поэтому пытаться четыре дня обрезать из этих драгоценных дней для того, чтобы компенсировать производительность труда, которая была снижена в течение трех месяцев – мне кажется, что это достаточно странное предложение, и большого экономического смысла здесь нет», – говорит председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике и трудовым отношениям Наталья Починок.

Работающих дистанционно или тех, кто имел непрерывный цикл работы в период, когда из-за угрозы коронавирусной инфекции был принят режим самоизоляции, оказалось немного, продолжает Починок. Но четырех дней крайне мало, чтобы восстановить те потери.

Она также добавила, что такая инициатива вряд ли будет поддержана правительством. При этом обращает внимание на то, что за границей люди выходят на работу уже второго января, и, возможно, когда-то и для России это может стать нормой.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев также считает, что данные дни не возместят тех потерь, которые потерпели трудящиеся.

«Для того, чтобы внести такие изменения, нужно менять Трудовой кодекс. Мы давно выступаем с подобным предложением, только на постоянной основе. Эти пьяные каникулы уже никому не нужны. Олигархи для себя организовали четыре отпуска в год, в каждом сезоне. Мы и так страна с самым большим количеством выходных. А самоизоляцию никак не отработаешь. Не бесплатно же люди на эти четыре дня выйдут. Самоизоляция – это уже ущерб безвозвратный», – объясняет Коломейцев.

В январе текущего года Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, благодаря которому выяснилось, что большинство россиян считают введенные 15 лет назад длительные новогодние каникулы с 1 по 8 января удачным решением.