Появилось видео обыска квартиры ранившего полицейских в Москве стрелка

Опубликовано видео с сотрудниками правоохранительных органов, которые прибыли для проведения обыска в квартире стрелка, напавшего на полицейских в Москве.

В доме у подозреваемого проводился обыск, также правоохранители опросили соседей стрелка, передает РЕН ТВ.

Вместе с тем «Пятый канал» опубликовал кадры, на которых запечатлена тетрадь с экстремистским содержанием. Предположительно, она принадлежала стрелку, напавшему на сотрудников полиции на Ленинском проспекте в Москве.

На страницах подозреваемый просил перед атакой помощи «у высших сил», а также хотел «ускорить встречу». В телефоне мужчины найдены записи с нападениями на полицейских.

Напомним, в понедельник неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве. Пострадали двое полицейских, один в тяжелом состоянии.

Ранение получил и сам стрелок. По факту стрельбы завели дело. В Сети появилось видео перестрелки.

Стрелявший, по предварительным данным, находился в состоянии опьянения, наркотического или алкогольного. Изначально сообщалось, что стрелком якобы был таксист, но позже выяснилось, что стрельбу открыл случайный прохожий. Водителя опрашивают как свидетеля.

Также на допрос вызвали родственников подозреваемого.