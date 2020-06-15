Родственников стрелявшего в сотрудников ДПС в Москве вызвали на допрос

Родственники уроженца Ингушетии, открывшего стрельбу по сотрудникам ДПС в Москве, вызваны на допрос, передают информагентства со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики. По данным источника, брат стрелка является сотрудником правоохранительных структур республики.

«Дядя стрелка занимал ранее пост министра имущественных отношений региона. Брат – сотрудник правоохранительных структур Ингушетии. Сейчас родственники и родной брат стрелка вызваны в ЦПЭ по региону для допроса», – сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах республики.

По данным источника «Интерфакс», отца злоумышленника также вызвали на допрос, официального подтверждения этой информации пока нет.

Источник ТАСС добавил, что стрелявший не состоял на учете в правоохранительных органах.

«В МВД по республике поступил запрос из Москвы. Молодой человек не попадал ранее в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, он не состоял в незаконных вооруженных формированиях (НВФ), не было уголовного преследования и он не находился в розыске», – отметил собеседник агентства.

При этом сообщается, что стрелок действовал один. «По предварительной информации, мужчина открывший стрельбу и ранивший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, действовал в одиночку без сообщников», – уточнил источник.

Злоумышленник открыл стрельбу по сотрудникам ДПС из травматического пистолета T12, выстрел из которого может быть смертельным.

«По имеющимся данным, нападавший использовал пистолет Т12 словацкого производства. На сегодня это один из самых мощных травматических пистолетов, которые можно легально купить в России. Для него применяются патроны калибра 12 мм. Не исключено, что злоумышленник использовал также мощные патроны, оборот которых сейчас запрещен в России», – подчеркнул собеседник агентства. Он добавил, что сейчас полиция проверяет, была ли у стрелявшего лицензия на оружие.



В понедельник неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве. Пострадали двое полицейских, один в тяжелом состоянии. Ранение получил и сам стрелок. По факту стрельбы завели дело. В Сети появилось видео перестрелки.

Стрелявший, по предварительным данным, находился в состоянии опьянения, наркотического или алкогольного. Изначально сообщалось, что стрелком якобы был таксист, но позже выяснилось, что стрельбу открыл случайный прохожий. Водителя опрашивают как свидетеля.

Появились сведения о смерти стрелка в больнице, однако их опровергли.