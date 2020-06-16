У стрелявшего в сотрудников ДПС мужчины нашли экстремистские материалы

В ходе обыска в квартире уроженца Ингушетии, открывшего стрельбу по сотрудникам ДПС в Москве, найдены экстремистские материалы, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник ТАСС сообщил, что «найдена экстремистская литература».