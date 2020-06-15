Очевидцы рассказали о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве

Охранники стоянки на Ленинском проспекте в Москве слышали стрельбу, которую открыли днем в понедельник по полицейским, и видели травмы пострадавших.

Они рассказали, что, находясь возле дома 156 на Ленинском проспекте, услышали три-четыре хлопка сначала с одной стороны и вероятный ответ полиции, сообщает 360tv.

«Хлопки были, сначала три-четыре хлопка, секунд через 30 ответные хлопки – полиции. Голова, нога, то ли легкое пробило, то ли еще что. Они его завалили, бандита», – рассказал охранник стоянки.

Очевидцы сообщают, что стрельба велась почти в упор, при этом все участники конфликта оставались в сознании к тому моменту, когда приехали сотрудники Рогвардии, следователи, криминалисты и врачи.

Еще один очевидец рассказал РИА «Новости», что злоумышленник сделал не менее пяти выстрелов. Другой очевидец сообщил, что сотрудники полиции остановили такси с нарушениями, однако водитель обстрелял экипаж – практически в упор.

Он рассказал, что сначала поочередно увезли полицейских, а после забрали стрелявшего.

В понедельник неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве. Пострадали двое полицейских, один в тяжелом состоянии. Ранение получил и сам стрелок. По факту стрельбы завели дело. В Сети появилось видео перестрелки.

Стрелявший, по предварительным данным, находился в состоянии опьянения, наркотического или алкогольного. Изначально сообщалось, что стрелком якобы был таксист, но позже выяснилось, что стрельбу открыл случайный прохожий. Водителя опрашивают как свидетеля.

Появились сведения о смерти стрелка в больнице, однако их опровергли.