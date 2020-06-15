Адвокат Ефремова рассказал о полученных актером в ДТП травмах

Актер Михаил Ефремов получил травмы в результате аварии на Садовом кольце в Москве, в которой погиб водитель фургона Сергей Захаров, сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

«В результате автоаварии Ефремов получил повреждения. Поскольку я не медик, я не могу сказать, насколько они серьезные. Сейчас мой подзащитный восстанавливается», – цитирует ТАСС Пашаева.

Также адвокат добавил, что предложение Ефремова родственникам погибшего Сергея Захарова о материальной компенсации остается в силе.

«Мы неоднократно пытались выйти на контакт с ними, но пока обратной связи нет. Я думаю, мы в ближайшее время встретимся с этой семьей. Наше предложение о материальной помощи, конечно же, в силе», – отметил он.

8 июня вечером пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada. Водитель Lada умер в больнице.

Ефремов находится под домашним арестом, ему запрещено покидать дом, пользоваться телефоном и интернетом.

Спустя четверо суток после резонансного ДТП, актер выступил с обращением и попросил прощения у семьи погибшего. Адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что семья Захарова не идет на контакт.