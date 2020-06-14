Соловьев усомнился в искренности отказа Трампа от роли «мирового полицейского»

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление главы американского государства Дональда Трампа об отказе США от «эры бесконечных войн» и роли «мирового полицейского».

Соловьев считает, что «обычно после таких заявлений и начинается», передает РИА «Новости».