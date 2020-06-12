Герой России: Сегодняшний праздник молодой, но он охватывает всю историю страны

Взгляд
12 июня, пятница  |  Последнее обновление — 14:01  |  vz.ru
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Сможет ли Севморпуть завалить рыбой Россию

Доставка дальневосточной рыбы в Центральную Россию – по-прежнему проблемаФото: Игорь Буймистров /ТАСС
Иностранную рыбу давно пора заместить отечественной, с Дальнего Востока – вот только мешают этому большие расстояния и ограниченные мощности железной дороги. Доставка через Северный морской путь до сих пор остается экзотикой, хотя и весьма перспективной. Что мешает наладить регулярный маршрут поставки рыбы по СМП? Подробности...
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Лидеров каких стран ждут на параде Победы в Москве

Так традиционно выглядели парады на 9 мая, но предстоящий парад должен стать особеннымФото: Алексей Никольский/ТАСС
Предстоящий парад Победы в Москве соберет десятки государственных лидеров. Украинского президента Зеленского, которого ранее планировали пригласить, решили не звать. Также среди гостей окажется президент Франции Эммануэль Макрон, но зато не будет Ангелы Меркель. От чего зависят решения глав государств присутствовать на параде на Красной площади? Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? И какого наказания он заслуживает? Подробности...
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Назван главный соперник Лукашенко

Официально безработный Бабарико ведет свою кампанию на «средства семейного бюджета» Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
В среде белорусской оппозиции определился фаворит, фигура которого представляет реальную угрозу для единоличной власти Александра Лукашенко. Некоторые соцопросы свидетельствуют, что банкир Виктор Бабарико может рассчитывать на избрание президентом уже в первом туре. Кто этот человек, почему у него ищут «деньги русских олигархов» и что позволяет ему верить в неизбежность победы над Батькой? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Демонстративное омовение ног чёрным ещё аукнется Америке

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Это жест пассивной агрессии в несколько ходов. И адресован он вообще не чёрным, которым моют ноги - а всем остальным, которые это смотрят и наливаются праведным гневом со страшной силой. Подробности...

Хомячководам граждане не нужны

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сейчас неважно, выступаете ли вы за поправки в Конституцию или являетесь их противниками. Все граждане России обязаны прийти на участки и выразить свое мнение в бюллетенях. Те, кто останутся дома, вполне могут считать себя хомячками. Подробности...
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С Киевом солидарны только местечковые сумасшедшие

Максим Соколов, публицист
Даже среди оппозиционеров, в принципе считающих, что Крым не наш, наблюдаются разногласия. Что и понятно. Явить полную солидарность с Украиной в этом вопросе – значит загнать себя в полную и окончательную маргиналию. Подробности...
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      Джорджа Флойда похоронили в золотом гробу

      Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминации
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      Актер Михаил Ефремов сел пьяный за руль и спровоцировал смертельное ДТП

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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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              Герой России: Сегодняшний праздник молодой, но он охватывает всю историю страны

              12 июня 2020, 13:00

              Текст: Андрей Резчиков

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              День России – молодой праздник, но это не означает, что он не охватывает всю многовековую историю российского государства, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Вячеслав Бочаров. По его словам, в нашей истории не было периода, когда не приходилось бы отстаивать интересы нашего государства, и подчеркнул в связи с этим важность направленных на защиту суверенитета страны поправок в Конституцию.

              «День России – это наш государственный праздник. И не так важно, что сегодня мы отмечаем этот день в непростых условиях. Праздник существует не на листе календаря, праздник – это состояние души. Если для меня важна эта дата, то для меня это – праздник», – сказал первый заместитель секретаря Общественной палаты (ОП), Герой России Вячеслав Бочаров.

              Бочаров напомнил, что День России – молодой праздник, но «это не означает, что он не охватывает всю многовековую историю российского государства». «В нашей истории не было периода, когда не приходилось бы отстаивать интересы нашего государства, защищать его от врагов, которые посягали на территориальную целостность России, ее политическую свободу и независимость», – подчеркнул собеседник.

              Бочаров убежден, что пройдя через многие испытания и неисчислимые жертвы, Россия сохранила свой суверенитет и статус мировой державы. «Нам есть, чем гордиться. Сейчас мы готовимся к принятию поправок к Конституции. Одна из вносимых поправок подчеркивает, что Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета, территориальную целостность и не допустит действий, направленных на отчуждение части ее территорий», – сказал Бочаров.

              Член ОП добавил, что Россия никогда не посягала и не посягает на чужую независимость, а «берет на себя миротворческую роль на мировой арене». «Сегодняшний праздник дает возможность поговорить в семейном кругу о роли нашего государства в различные исторические периоды, о роли личности. Я уверен, что многие люди, где бы они не находились, помнят об этом празднике. С раннего утра мой телефон был заполнен сотнями поздравлений. Это говорит о том, что День России – праздник, который за небольшой период времени стал очень важен для нашей страны», – подытожил Бочаров.

              День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Указом президента России от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете России был объявлен государственным праздником. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.

              В начале июня президент России Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Согласно опросу ВЦИОМ, подавляющее большинство желающих принять участие в голосовании высказали желание проголосовать за поправки к Конституции.



               
               
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