Елизавета II поздравила россиян с Днем России

Королева Великобритании Елизавета II поздравила российский народ с национальным праздником – Днем России, который отмечается 12 июня.

Текст поздравления опубликован в Telegram-канале британского посольства в России.

«Я с большим удовольствием направляю самые теплые поздравления по случаю вашего национального праздника, а также наилучшие пожелания народу России в это трудное время», – говорится в сообщении.

В британском диппредставительстве присоединились к поздравлениям.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео поздравил россиян от лица правительства США и американского народа с Днем России.

День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Указом президента России от 2 июня 1994 года День принятия Декларации о государственном суверенитете России был объявлен государственным праздником. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.