В США решили обязать власти отчитываться о «поддержке Россией» расистов

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Сможет ли Севморпуть завалить рыбой Россию

Доставка дальневосточной рыбы в Центральную Россию – по-прежнему проблемаФото: Игорь Буймистров /ТАСС
Иностранную рыбу давно пора заместить отечественной, с Дальнего Востока – вот только мешают этому большие расстояния и ограниченные мощности железной дороги. Доставка через Северный морской путь до сих пор остается экзотикой, хотя и весьма перспективной. Что мешает наладить регулярный маршрут поставки рыбы по СМП? Подробности...
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Лидеров каких стран ждут на параде Победы в Москве

Так традиционно выглядели парады на 9 мая, но предстоящий парад должен стать особеннымФото: Алексей Никольский/ТАСС
Предстоящий парад Победы в Москве соберет десятки государственных лидеров. Украинского президента Зеленского, которого ранее планировали пригласить, решили не звать. Также среди гостей окажется президент Франции Эммануэль Макрон, но зато не будет Ангелы Меркель. От чего зависят решения глав государств присутствовать на параде на Красной площади? Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? И какого наказания он заслуживает? Подробности...
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Назван главный соперник Лукашенко

Официально безработный Бабарико ведет свою кампанию на «средства семейного бюджета» Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
В среде белорусской оппозиции определился фаворит, фигура которого представляет реальную угрозу для единоличной власти Александра Лукашенко. Некоторые соцопросы свидетельствуют, что банкир Виктор Бабарико может рассчитывать на избрание президентом уже в первом туре. Кто этот человек, почему у него ищут «деньги русских олигархов» и что позволяет ему верить в неизбежность победы над Батькой? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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С Киевом солидарны только местечковые сумасшедшие

Максим Соколов, публицист
Даже среди оппозиционеров, в принципе считающих, что Крым не наш, наблюдаются разногласия. Что и понятно. Явить полную солидарность с Украиной в этом вопросе – значит загнать себя в полную и окончательную маргиналию. Подробности...
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Пример для России, как оно бывает, но лучше бы не надо

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Непрерывная череда разнообразных и незаурядных катаклизмов – от отрицательных цен на нефть до текущих усилий американцев по уничтожению своей правоохранительной системы – продолжается. И нет никаких намеков на то, что это скоро закончится. Подробности...
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Общественное безумие на ровном месте не возникает

Алексей Алешковский, сценарист
Сто лет назад у нас уже ставили на колени «бывших людей» – представителей ранее привилегированных классов. Классовая борьба, конечно же, отличается от расовой, но инструменты у них одни и те же. Подробности...
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      Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминации
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      Актер Михаил Ефремов сел пьяный за руль и спровоцировал смертельное ДТП

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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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              В США решили обязать власти отчитываться о «поддержке Россией» расистов

              12 июня 2020, 08:51

              Текст: Евгения Шестак

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              Проект военного бюджета США на 2021 финансовый год требует от властей отчитываться об исследовании поддержки расистских группировок в США и Европе, которую приписывают России.

              Положение присутствует в документе, опубликованном на сайте комитета сенатского комитета по делам вооруженных сил.

              Согласно проекту, от американского правительства будут требовать составление отчета о поддержке «расистских и экстремистских группировок и сетей, ориентированных на этническое насилие, в Европе и США, которые создают или способствуют росту угрозы национальной безопасности». Такую деятельность составители документа приписывают России.

              Кроме того, предлагается продлить запрет на военное сотрудничество с Россией и другую деятельность, признающую российский суверенитет над Крымом.

              «Долгосрочная стратегическая конкуренция с Россией является одним из главных оборонных приоритетов, требующих постоянного финансирования и усиления сдерживания в соответствии с уровнем представляемой угрозы», – сказано в документе.

              Также в Сенате предлагают продлить действующие ограничения на предоставление России «чувствительной информации» по противоракетной обороне (ПРО) и интеграцию системы в соответствующую инфраструктуру России и КНР. Вместе с тем будет увеличено финансирование Европейской инициативы сдерживания.

              Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков раскритиковал декана факультета афроамериканских исследований в Принстонском университете Эдди Глода за слова о «расизме в России».

              Глод заявлял, что «панические и маниакальные попытки» политиков остановить протесты в США свидетельствуют о «предсмертных хрипах умирающей старой Америки». При этом, говоря о расизме, эксперт выразил мнение, что эта проблема существует также в Европе и, в частности, в России. 


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