Соседка рассказала, как погибший в ДТП с Ефремовым тушил пожар

Жительница села Кузьминское в Рязанской области рассказала, как Сергей Захаров, погибший в Москве в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, помогал ей во время пожара.

«30 лет тому назад у нас сгорел дом. Дом горит, а рядом стоит амбар. Народ стоит ротозейничает, и только они – Валера и Сережа – таскали воду и отливали нам этот амбар, чтобы совсем не оставить нас без жилья. Больше никто не подошел. По этому результату можно сказать о людях, что это люди очень хорошие», – передает РИА «Новости» слова жительница села.



На ваш взгляд Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом? Да, если на это согласятся родственники погибшего

Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

Нет



ДТП, в котором погиб Захаров, произошло на этой неделе. В понедельник вечером актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон Lada.



Таганский районный суд отправил Ефремова под домашний арест, для контроля за соблюдением на актера надели электронный браслет.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об аварии и ее возможных последствиях для Ефремова.

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