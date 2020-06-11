Песков напомнил о позиции Москвы по урегулированию ситуации в Донбассе

Работа над урегулированием ситуации в Донбассе направлена на восстановление единства Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это самопровозглашенные республики, которые заявили о своем выходе из Украины, и, конечно, мы все работаем для того, чтобы Украина стала единой страной, где прекратится этот внутриукраинский конфликт», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Также он поправил украинского журналиста, который попробовал трактовать эти слова как утверждение о том, что Донбасс вышел из состава Украины.

«Здесь вы меня пытаетесь переврать, будьте внимательны. Мы по-прежнему считаем, что это внутриукраинский конфликт», – подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь прокомментировал претензии Киева к тому, что представители ЛНР и ДНР в контактной группе по урегулированию в Донбассе имеют российские паспорта. Он напомнил, что в республиках допустимо двойное гражданство.

«Собственно Россия, руководствуясь именно гуманитарными соображениями, стала выдавать им российские паспорта, потому что это люди, которые были отторгнуты своим государством», – добавил представитель Кремля.

По его словам, нет никаких противоречий в том, что россияне представляют интересы украинского региона, поскольку они являются гражданами этих самопровозглашенных республик.

Накануне Песков заявил, что обстрелы Донбасса с украинской стороны вызывают беспокойство у Кремля, поскольку ситуация угрожает жизням жителей самопровозглашенных республик.