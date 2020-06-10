Панин выразил готовность сесть в тюрьму вместе с Ефремовым

Актер Алексей Панин заявил, что его коллегу Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП в центре Москвы, ни в коем случае нельзя сажать в тюрьму. Если же такое произойдет, то Панин готов последовать за ним.

Панин заявил, что не понимает, как могла произойти такая трагедия. Семье погибшего водителя он выразил соболезнования. При этом актер пояснил, что всегда будет на стороне Ефремова и даже готов сесть в тюрьму вместе с другом, передает «Общественная служба новостей».

«Михаил Ефремов – один из немногих артистов, которых я очень сильно люблю. Он – гений», – сказал актер.

На ваш взгляд Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом? Да, если на это согласятся родственники погибшего

Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

Нет



Вместе с тем Панин выложил в Instagram видео, в котором раскритиковал севшего за руль Ефремова. Он отметил, что «Миша, наверно, не должен был садиться за руль пьяным», и еще раз подчеркнул, что сажать артиста в тюрьму нельзя. Он также заявил, что те, кто осуждает Ефремова за его проступок, «не должны открывать свой поганый рот».

Вечером 8 июня пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон. В результате ДТП водитель фургона погиб. Таганский районный суд отправил Ефремова под домашний арест. Прокуратура Москвы взяла на контроль исполнение домашнего ареста Ефремова. Ефремов решил не обжаловать меру пресечения.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об аварии и ее возможных последствиях для Ефремова.

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