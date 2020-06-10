Панин выразил готовность сесть в тюрьму вместе с Ефремовым

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10 июня, среда  |  Последнее обновление — 11:21  |  vz.ru
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Экономический кризис в США напоминает Великую депрессию

США официально признали начало рецессии в странеФото: AP/ТАСС
Самый сильный спад крупнейшей в мире экономики в самих США официально признали рецессией. Началась она за океаном еще в феврале. До этого американская экономика росла на протяжении 11 лет. Теперь цикл роста завершен. Этот кризис во многом напоминает Великую депрессию, с которой США столкнулись почти столетие назад. Однако на этот раз есть принципиальные отличия, важные для всей мировой экономики.  Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? И какого наказания он заслуживает? Подробности...
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Откуда возникли слухи об участии «вангеровцев» в ливийской войне

Граждане России действительно могут воевать в Ливии – но в сугубо частном порядкеФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Граждане России участвуют в ливийской войне – по крайней мере так утверждает целый рад западных источников, в том числе Госдепартамент США. Россия уже не первый раз опровергает подобные спекуляции. И все же попробуем разобраться: откуда взялась подобная информация, могут ли в Ливии находиться российские граждане, и если да, то чем они там занимаются? Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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Так революции не делаются

Павел Волков, публицист
Цепочка «расизм – полицейский беспредел – борьба за равноправие – социальная революция» не бестолкова. Но для кого к сожалению, а для кого к счастью, не имеет отношения к погромам в США. То, что там происходило – это просто истерика. Подробности...

Гражданин поэт намотал народ на колеса

Елена Кондратьева, журналист
Где-то в параллельной реальности глубоко больной алкоголизмом талантливый актер Михаил Ефремов нанимает на работу личным водителем хорошего человека из Рязани Сергея Захарова. Ефремов знает, что беспробудно пьет, но и гражданской позиции вместе с моралью не утратил, поэтому ездит на своем Grand Cherokee только пассажиром. Подробности...
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В США продолжается война между Севером и Югом

Владимир Можегов, публицист
Доверчивые негры были обмануты шустрыми янки. Большинство из них было брошено на произвол судьбы и ввергнуто в полную нищету. Лишенное будущего черное население Юга хлынуло на Север, заселяя нищие кварталы городов, где остается и поныне. Подробности...
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      Актер Михаил Ефремов сел пьяный за руль и спровоцировал смертельное ДТП

      Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением актера Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Поскольку Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 12 лет лишения свободы
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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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      Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику

      В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
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          Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом?
          • Да, если на это согласятся родственники погибшего

          • Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

          • Нет

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              Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом?

              Панин выразил готовность сесть в тюрьму вместе с Ефремовым

                 10 июня 2020, 11:07
              Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
              Текст: Евгения Шестак

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              Актер Алексей Панин заявил, что его коллегу Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП в центре Москвы, ни в коем случае нельзя сажать в тюрьму. Если же такое произойдет, то Панин готов последовать за ним.

              Панин заявил, что не понимает, как могла произойти такая трагедия. Семье погибшего водителя он выразил соболезнования. При этом актер пояснил, что всегда будет на стороне Ефремова и даже готов сесть в тюрьму вместе с другом, передает «Общественная служба новостей».

              «Михаил Ефремов – один из немногих артистов, которых я очень сильно люблю. Он – гений», – сказал актер.

              На ваш взгляд

               
              Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом?



              Обсуждение: 84 комментария

              Вместе с тем Панин выложил в Instagram видео, в котором раскритиковал севшего за руль Ефремова. Он отметил, что «Миша, наверно, не должен был садиться за руль пьяным», и еще раз подчеркнул, что сажать артиста в тюрьму нельзя. Он также заявил, что те, кто осуждает Ефремова за его проступок, «не должны открывать свой поганый рот». 

              Вечером 8 июня пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон. В результате ДТП водитель фургона погиб. Таганский районный суд отправил Ефремова под домашний арест. Прокуратура Москвы взяла на контроль исполнение домашнего ареста Ефремова. Ефремов решил не обжаловать меру пресечения. 

              Сергея Захарова с тяжелыми травмами госпитализировали в НИИ им. Склифосовского. Ефремов сразу после аварии заявил, что момента столкновения не помнит, и пообещал на свои деньги «вылечить» Захарова
              Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об аварии и ее возможных последствиях для Ефремова.

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