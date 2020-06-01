ЦИК предложил неделю голосования по Конституции

Центризбирком предлагает провести голосование по поправкам к Конституции в общей сложности за семь дней, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Мы предусмотрели и предлагаем провести голосование не только в тот день, дату которого вы назначите, но и в течение шести дней до этого основного дня голосования. То есть в общей сложности предлагаем, чтобы у наших граждан, потенциальных участников общероссийского голосования, была возможность проголосовать, когда им наиболее удобно, в течение семи дней», – передает слова Памфиловой РИА «Новости».

Она отметила, что рассредоточение во времени нужно, чтобы минимизировать контакты и свести практически к нулю возможность заражения.

«Это позволит и избежать очередей и скопления людей на избирательных участках», – добавила глава ЦИК.

Памфилова отметила, что ЦИК предусмотрел разные формы голосования по Конституции для удобства людей, однако при тотальном общественном контроле. По ее словам, голосование предлагается провести как в помещениях, так и вне их и на мобильных участках, передает ТАСС.

Оптимальным днем для голосования по поправкам, по словам Памфиловой, является 1 июля.

В понедельник проходит встреча президента Владимира Путина с рабочей группой по поправкам. Глава государства заявил, что обстановка с коронавирусом стабилизируется и позволяет подумать о поправках к Конституции.

Он также призвал не смешивать голосование с парадом Победы и провести их в разные сроки.