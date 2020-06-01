Путин заявил о возможности вернуться к вопросу о поправках в Конституцию

На встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию президент России Владимир Путин заявил, что обстановка с коронавирусом стабилизируется и можно подумать о ситуации с поправками.

«Исходим из того, что по мере улучшения ситуации с этой пандемией мы, конечно, возвращаемся к нормальной жизни, в том числе, должны подумать и о работе над поправками в конституцию», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он отметил, что с момента начала борьбы с пандемией «произошли серьезные события».

«В целом, хотел бы это подчеркнуть, нам всем вместе удалось решить главную задачу – не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию. Это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни. Обстановка, как видим, постепенно стабилизируется. Поэтому нам нужно вместе с вами еще раз вернуться к совместной работе над поправками в конституцию», – добавил Путин.

В начале встречи он отметил, что члены рабочей группы сами выступили с инициативой провести совещание в таком составе.

«Я бы, конечно, хотел послушать и надеюсь услышать ваше мнение о том, как идет работа по внесению поправок в Конституцию», – сказал Путин в начале встречи, которая проходит в режиме видеосвязи.

В дискуссии участвуют сопредседатели рабочей группы Талия Хабриева, Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также глава Центризбиркома Элла Памфилова и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Напомним, в январе в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в Конституцию ряд поправок. 11 марта после обсуждения рабочей группой Госдума приняла президентский законопроект, который был одобрен Советом Федерации и подтвержден законодательными собраниями всех регионов.

Путин подписал указ, которым назначил общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля, однако его перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Президент отмечал, что нужно оценить развитие ситуации с помощью специалистов, принимая решение о новой дате голосования.

Поправки вступят в силу только в случае их одобрения россиянами на голосовании.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что президент объявит дату проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, когда посчитает необходимым.