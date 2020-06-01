Телеведущий Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России

Телеведущий Евгений Попов раскритиковал американскую правозащитную организацию Human Rights Watch за разницу в оценке ситуации с правами человека в России и США.

В своем Telegram-канале журналист обратил внимание, что на сайте неправительственной организации нет новостей про беспорядки в Соединенных Штатах, однако публикуются «трактаты про Русь».

«На сайте неполживой Human Rights Watch ровно ноль новостей о погромах в США. Даже в разделе Racial Discrimination. Зато про Русь трактаты. Вот уроды, ей богу», – написал Попов.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели задержанного полицией США афроамериканца Джорджа Флойда. Судя по видеозаписи задержания, полицейские надели на подозреваемого наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали это. Вскоре после этого мужчина умер в одной из больниц Миннеаполиса. Стражей порядка отстранили от выполнения обязанностей.

В пятницу уволенного полицейского задержали и предъявили ему обвинение в непредумышленном убийстве. Однако семья Флойда потребовала переквалифицировать обвинения задержанному полицейскому на более тяжкие.

В ряде городов США, в том числе в Вашингтоне, после убийства афроамериканца ввели комендантский час. В субботу губернатор штата Миннесота издал указ о полной мобилизации сил нацгвардии США в регионе для установления порядка из-за протестов. После этого президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить войска в Миннеаполис.

В воскресенье президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал губернаторов и мэров других городов задействовать национальную гвардию для предотвращения беспорядков.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как убийства черных разрушают светлый образ американской полиции. Эксперт Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что насилие в Миннеаполисе говорит о глубоком расколе в США.

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