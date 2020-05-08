Названы сроки возможного выхода России из режима ограничений

Россия может выйти из режима ограничений в конце мая, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Ситуация, когда новые случаи заражения коронавирусом в стране будут единичными, возможна к концу лета при полном соблюдении ограничений, отметил вице-премьер, передает ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что определенные правила поведения в России будут действовать до появления вакцины от коронавируса, или пока он не «уйдет» сам.

Ранее Попова заявила, что говорить о полном прекращении распространения коронавируса сегодня невозможно.