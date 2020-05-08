Попова назвала срок действия «перчатно-масочных» ограничений

Определенные правила поведения в России будут действовать до появления вакцины от коронавируса, или пока он не «уйдет» сам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня мы понимаем, что мы движемся дальше и никуда мы от этого вируса уже не денемся», – сказала Попова в рамках совещания внутрифракционной группы фракции «Единая Россия», передает ТАСС.

«Мы должны изменить свои правила, вместе с бизнесом, правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может раньше, если вирус решит, что он «устал» и уходит», – пояснила глава ведомства.

Попова добавила, что сейчас практически всем странам приходится сталкиваться с такими обстоятельствами, она отметила, что «мы должны менять правила своей жизни».

Глава Роспотребнадзора заявила, сейчас разрабатываются специальные методические рекомендации для различных отраслей, чтобы приспособиться к новой жизни в условиях коронавируса.

Ранее Попова заявила, что говорить о полном прекращении распространения коронавируса сегодня невозможно.

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