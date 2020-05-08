ЦБ заявил о стабилизации экономической активности в России

Экономическая активность в России стабилизировалась на пониженных уровнях, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Данные об отраслевых финансовых потоках за 20-24 апреля и данные нашего еженедельного опроса предприятий показывают, что уровень экономической активности стабилизировался на пониженных уровнях», – сказала Набиуллина, передает РИА «Новости».

Она также уточнила, что текущая ситуация в экономике России соответствует оценке ЦБ по снижению ВВП во втором квартале на 8%.

Кроме того, Центробанк фиксирует повышенный спрос на наличные в России на фоне неопределенности по срокам самоизоляции.

Ранее глава Банка России говорила, что экономика страны может избежать рецессии, если ситуация в третьем квартале 2020 года будет лучше второго.

Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что банковский сектор подошел к кризису в целом уверенно, это во многом заслуга Центробанка.