Проект «Жить» запустил акцию «Бессмертный полк онлайн»

Социальный проект #ЖИТЬ с 8 по 12 мая запускает сервис «Бессмертный полк онлайн», в котором можно создать ролик в память о подвиге родственника, который воевал в Великой Отечественной войне.

Портал жить.рф даст возможность получить видеоклип с виртуальным участием родственника-ветерана Великой Отечественной войны в акции «Бессмертный полк», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Для участия в акции необходимо загрузить на сайте проекта фотографию, указать фамилию, имя, отчество воевавшего родственника и свою электронную почту. На указанный адрес поступит ссылка на готовый ролик. Его можно выложить на сайте жить.рф и в своих соцсетях с хэштегом #бессмертныйполконлайн.

«Наш портал позволяет поделиться гордостью за подвиг своего предка с многомиллионной аудиторией социальных сетей», – пояснил автор проекта Игорь Матвиенко.

Ранее сообщалось, что заявки на участие в акции «Бессмертный полк онлайн» подали около 2 млн человек.

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