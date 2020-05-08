Глава Минздрава призвал не ориентироваться на понятие «плато»

Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал не спекулировать различными терминами применительно к пандемии новой коронавирусной инфекции, в том числе, не ориентироваться на понятие «плато».

«Такое ощущение, что это какое-то успокаивающее [слово]. Не нужно на это слово «плато» так активно ориентироваться», – передает ТАСС слова Мурашко на заседании президиума фракции «Единая Россия».

За последние сутки в России выявлено 10699 новых случаев коронавируса в 83 регионах. При этом выздоровели за сутки 2805 человек. Накануне, 7 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11231. Таким образом число новых случаев за сутки снизилось на 562.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

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