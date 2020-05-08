Академия имени Глазунова присоединилась к акции Российского движения школьников «Окна Победы»

Академия живописи, ваяния и зодчества имени Ильи Глазунова присоединилась к акции Российского движения школьников «Окна Победы». Студенты и преподаватели украсят окна Академии в Камергерском переулке, присоединившись к празднованию Великой Победы вместе со всей страной.

Необычная выставка художественных работ продлится до 15 мая включительно, говорится на сайте Академии.

Кроме того, к акции присоединились студенты из Москвы, Красноярского края, Плеса, Рязани, Перми и других регионов России, которые из-за ограничительных мер на фоне коронавируса разъехались по домам. Они распишут свои окна, тем самым создав праздничную атмосферу на улицах своих городов.

Отмечается, что для студентов академии участие в данной акции особенно символично, ведь основатель академии, российский художник Илья Глазунов – ребенок войны. В 12-летнем возрасте он был вывезен из блокадного Ленинграда через Ладогу по «Дороге жизни», а его родители погибли в осажденном городе. Суровые военные годы он не только запомнил на всю жизнь, но и отразил в своих картинах.

«Что может быть важнее нашего единства, когда мы празднуем День Победы? Мы все сейчас становимся одной семьей, вся Россия - наш дом, и мы вспоминаем каждого из нашего большого дома, кто этот день приближал. Это событие соединяет поколения, и я горжусь нашими ребятами – художниками, студентами академии, которые внесли свой голос в общий великий праздник, буквально за два дня создав с любовью и большим энтузиазмом «Окна Памяти», «Окна Победы» на фасаде Академии в Москве. Эти ребята – наше будущее, и за него можно быть спокойными (...) Сегодня, когда мы вынуждены оставаться дома и переживать праздник в тишине и в разлуке, наше единство становится еще важнее и еще символичнее», – отметил профессор, заведующий кафедрой исторической живописи, ректор Академии Иван Глазунов.

Студенты размесят фотографии оформленных окон в социальных сетях с официальным хэштегом акции #ОКНА_ПОБЕДЫ.

Напомним, акция «Окна Победы» запущена Российским движением школьников в начале мая. Специально для нее юные дизайнеры РДШ, создали макеты силуэтов известных памятников, посвященных Великой Отечественной войне, которые можно вырезать и разместить в окнах домов.

Организаторы акции – Федеральное агентство по делам молодежи, Российское движение школьников, Благотворительный фонд «Память поколений».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как в России отметят 75-летие Победы.